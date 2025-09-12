Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Yeşiltepe Mahallesinde köfte üretimi yapılan işletmelerde insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde et ve tavuk ürünü bulundurulduğu tespit edildi. 3 köfte üreticisinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan 2 bin 931 kilogram piliç köfte, 150 kilogram piliç harcı, 640 kilogram tavuk eti, 4 bin 240 kilogram dana yağı, 2 bin 225 kilogram galeta unu, 80 kilogram tavuk derisi, bin 440 kilogram dana eti, 120 kilogram dana sucuk, 120 kilogram sakatat eti, 230 kilogram hindi eti ve 6 adet kıyma yoğurma makinası ele geçirildi. Ayrıca bin 250 kilogram etiketsiz dana ve tavuk ürünü, 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram bilinmeyen kimyasal maddeye el konuldu. Numuneleri alınan bu ürünler imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, toplamda 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürününe işlem yapıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. (DHA)