Yenimahalle Başkanı Fethi Yaşar, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ile birlikte, İlkyerleşim Mahallesi'nde bulunan ve inşaatı devam eden Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Merkez hakkında açıklama yapan Başkan Yaşar, merkezin yaşlılara ve Alzheimer hastalarına destek olmasını hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca Başkan Yaşar, inşaatı devam eden bu merkezin Yenimahalle'nin bir eksiği olduğunu, bu eksiği kapatmaya çalıştıklarını ve bununla gurur duyduklarını açıkladı.

Başkan Yaşar'ın tam açıklaması şu şekilde; "Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı, ülkemizin yetiştirdiği en saygın bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Mehmet Haberal ile birlikte, İlkyerleşim Mahallesinde inşaatı devam eden Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezimizde incelemelerde bulunduk. Bu merkez ile yaşlılarımız ve Alzheimer hastalarına destek olacağımız gibi, yakınlarına da nefes aldırmak istiyoruz. Bu merkez Yenimahalle’nin eksiğiydi, bu eksiği kapatıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."