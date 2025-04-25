Abbas SATIR

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İstanbul’da yaşanan şiddetli depreme dikkat çekerek, hükümeti önlem almamakla eleştirdi. “Deprem kendini yeniden hatırlattı” diyen Yanıkömeroğlu, Marmara Denizi'nde beklenen büyük depreme karşı yeterli hazırlık yapılmadığını vurguladı.

“600 Bin Konut Acilen Dönüştürülmeli”

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, konuşmasında “Kentteki yüksek riskli konut sayısının 1,5 milyon olduğunu söyleyen sizsiniz. 600 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerektiğini belirten de sizsiniz. Ancak bu vahim tabloya rağmen hiçbir önlem almayan yine sizsiniz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük şehirlerinden biri olduğunu belirten Yanıkömeroğlu, “İstanbul çökerse Türkiye çöker” diyerek uyarısını yineledi.

Kentsel dönüşüm politikalarını da eleştiren Yanıkömeroğlu, yıllarca rant odaklı projelerin uygulandığını, sosyal adaletin göz ardı edildiğini ifade etti.

“İnsanlarımızı adeta canları ile malları arasında tercih yapmaya zorluyorsunuz” diyen Yanıkömeroğlu, kentsel dönüşümün birkaç mahallede lüks projeler yapmak ya da müteahhitleri zengin etmek olmadığını vurguladı.

“Fantezi Projelerden Vazgeçin, Kaynakları Depreme Ayırın”

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, depreme dirençli bir kent için sadece binaların değil; altyapı, iletişim sistemleri ve kamusal yapıların da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. CHP olarak her türlü katkıya hazır olduklarını dile getiren Yanıkömeroğlu, belediyelerin üzerine düşeni yaptığını, ancak Bakanlığın da daha hızlı ve etkili adımlar atması gerektiğini söyledi.

“Kanal İstanbul gibi fantezi projelerden vazgeçilmeli, kaynaklar deprem dirençli kentler için kullanılmalı” çağrısında bulunan Yanıkömeroğlu, “Bugün harekete geçmezsek, yarın telafi edemeyeceğimiz büyük bir felaketle karşılaşabiliriz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.