Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri’nin başlattığı ticaret savaşına ilişkin Çin’in kararlı tutumunu bir kez daha vurguladı. Guo, Çin’in çatışmadan yana bir ülke olmadığını belirterek, "Barış istiyoruz ama gerekirse mücadeleden de çekinmeyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin’den ithal ürünlere uygulanan ek gümrük vergisi oranının şu anda yüzde 145 gibi oldukça yüksek bir seviyede olduğunu, ancak olası bir anlaşma durumunda bu oranların önemli ölçüde düşebileceğini söyledi. Trump, buna rağmen gümrük vergilerinin tamamen sıfırlanmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Guo Jiakun, Trump’ın bu açıklamalarına karşılık olarak, “Eğer ABD bu meseleyi gerçekten diyalog ve müzakere yoluyla çözmek istiyorsa, tehdit ve baskı dilini terk etmeli. Çin ile yapılacak her türlü görüşme, karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan anlayışı temelinde yürütülmelidir" diye konuştu.

Guo ayrıca, ABD'nin bir yandan masaya oturmaya istekli olduğunu söylerken, diğer yandan Çin’e baskı politikası uygulamaya devam etmesinin çelişkili bir tutum sergilediğini belirterek bu yaklaşımın sorunun çözümüne katkı sunmadığını da dile getirdi.