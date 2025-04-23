23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla tarihi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Anıtkabir’e bir yürüyüş düzenlemeyi planladı. Ancak Ankara Valiliği, yürüyüşün şehir trafiğini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle etkinliğe izin verilmemesi yönünde karar aldı.

Valiliğin bu kararına CHP'den tepki geldi. Parti yetkilileri, yürüyüşün Atatürk’e ve milli bayrama duyulan saygının bir ifadesi olduğunu belirterek, etkinliği gerçekleştirme konusunda kararlı olduklarını duyurdu. Bu sabah saatlerinde CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP otobüsünün Genel Başkan Özel’i karşılamak üzere hazır olduğunu ifade etti. Paylaşımda, hazırlıkların tamamlandığı ve yürüyüşün planlandığı şekilde yapılacağına dair güçlü bir mesaj verildi.

Erkol'un mesajı şu şekilde; "CHP otobüsü Sayın Genel Başkanımızı karşılamak üzere 1.Meclis alt tarafında konumlandı. Saat 17.00’de Ankara’lı hemşerilerimizi karşılamaya hazırız."