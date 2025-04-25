Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden Sakarya ve ilçeleri de etkilendi. Deprem anında müstakil evdeki 2 köpeğin kaçıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında önceki gün saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da da hissedildi. Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde deprem sırasında 2 köpek kaçıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; biri bahçede, biri yatağında yatan iki köpeğin sarsıntı ile birlikte ayağa kalkıp kaçışarak havlamaları yer aldı.