ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gerçekleştirilen bir yemin töreni sırasında, ABD ile Çin arasında devam eden 'ticaret savaşları'na dair soruları yanıtladı.

Ticaret ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, Çin’in ABD ile bir gümrük anlaşması yapmak zorunda kalacağını ve bu konuda kendilerinin hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Washington ile Pekin arasındaki temasların sürdüğünü belirtti.

Trump, Çin’le ilişkilerin genel anlamda olumlu bir zeminde ilerlediğini vurgularken, Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya genelinde pek çok ülke ile iyi ilişkiler kurduğunu dile getirdi. Küresel ölçekte birçok ülkenin ABD ile diplomatik ve ticari bağlarını güçlendirmek istediğini kaydetti.

ABD Başkanı, Çin’e uygulanacak tarifelerle ilgili nasıl bir strateji izleyeceğine yönelik bir soruya ise dikkat çeken ifadelerle yanıt verdi. Bu kapsamda Trump, tarafların karşılıklı olarak nazik bir tutum sergileyeceğini, ancak nihayetinde bir anlaşmaya varılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Öte yandan Trump, Çin'e uygulanan mevcut gümrük tarifelerinin yüzde 145 seviyesinde kalmayacağını da ifade etti. Ancak bu oranın tamamen sıfırlanmasının da söz konusu olmayacağını belirtti.

Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan kişisel ilişkisine değinerek, bu ilişkinin güçlü ve yapıcı olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte, Çin’in ABD üzerinden milyarlarca dolar kazandığı bir sistemin artık sürdürülemeyeceğinin de altını çizdi.