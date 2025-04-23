23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sivas’ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. ANDA İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Sivas ekibi, yetim çocuklar ve 2018 yılında PKK saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 10 aylık bebek Bedirhan Karakaya anısına gökyüzüne dilek fenerleri bıraktı. Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa çok sayıda çocuk katıldı. Etkinlikte, çocuklar ellerindeki fenerleri umut, barış ve mutluluk dilekleriyle gökyüzüne uğurladı. 2018 yılında şehit olan bebek Bedihan Karakaya'nın fotoğrafı da bir dilek fenerinin üzerine yapıştırılarak gökyüzüne bırakıldı.

ANDA Arama Kurtarma Sorumlusu Halil Kaya, "Bugün 23 Nisan kapsamında yetim ailelerimizle bayramı kutladık. Şehit Bedirhan bebeğimizi de anarak, çocuklarımızın hayallerini gökyüzüne taşıdık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyor, bize eşlik eden ailelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

ANDA gönüllülerinden Esma Çavuşoğlu ise "Kıymetli 8 çocuğumuzla birlikte bayraklarla buluştuk, dilek fenerlerimizi gökyüzüne bıraktık. Onların yüzündeki gülümseme bizim için en büyük mutluluktu" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Ceren Ecevit, "Çocukların gülümsemesi her şeye değer. Umarım tüm dilekleri gerçekleşir" dedi.

Şirin Ergül, “Her çocuk bir umuttur. Onların dilekleri bizim yüzümüzde de tebessüm oldu" ifadelerini kullandı.

Etkinlikten büyük mutluluk duyduklarını belirten çocuklar ise dileklerini fenerlere yükleyerek gökyüzüne bıraktıklarını söyledi. (DHA)