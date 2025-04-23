Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar’da yapay zeka dönemi resmen başladı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS), pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2024 itibarıyla geçerli olacak yeni ödül kurallarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, yaratıcı süreçlerinde yapay zeka kullanılan filmler, belirli koşulları sağlamaları durumunda Oscar ödüllerine aday olabilecek.

Yapay Zeka Kullanımı Sınırlandırılmıyor, Ama…

Yeni kurallar, sinema sektöründe hızla artan yapay zeka kullanımına resmi bir yanıt niteliğinde. Akademi, AI destekli filmleri tamamen dışlamazken, ödüllendirme sürecinde insan katkısının ne ölçüde olduğu konusunu esas alacak. Açıklamada, "Yaratıcı sürecin merkezinde bir insanın yer alıp almadığı, ödül verilirken dikkate alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Jüri Üyelerine Yeni Zorunluluk: Tüm Filmleri İzlemek Şart

Değişen kurallar kapsamında jüri üyeleri için de yeni yükümlülükler getirildi. Final oylamasında oy kullanmak isteyen jüri üyeleri, aday olan tüm filmleri izlemek zorunda olacak. Bu karar, adil değerlendirme yapılabilmesi adına şeffaflığı artırmayı amaçlıyor.

İnsan Yaratıcılığı Hâlâ Öncelikli

Her ne kadar yapay zeka destekli filmler artık Oscar’a aday olabilecek olsa da, Akademi, insan yaratıcılığının ödüllendirme kriterlerinde belirleyici olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Özellikle senaryo, oyunculuk, kurgu ve yönetmenlik gibi dallarda insan emeği ve estetik anlayışının öne çıkacağı vurgulandı.

Sinema Dünyasında Tartışma Yaratacak Karar

Akademi'nin bu kararı, sinema sektöründe büyük yankı uyandırdı. Yapay zeka teknolojilerinin film yapım sürecindeki artan rolü, özellikle bağımsız yapımcılar ve geleneksel sinema emekçileri arasında çeşitli tartışmalara yol açıyor. Kararın, önümüzdeki yıllarda Oscar yarışındaki dinamikleri nasıl etkileyeceği merak konusu.