Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki basın toplantısında tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanmasına ilişkin Rusya'nın hazır olması halinde Ukrayna olarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Zelenskiy açıklamasında, "Ukrayna koşulsuz ateşkese hazır. Eğer bu ateşkes kısmi olursa, bunu zaten daha önce konuştuk, o zaman biz de aynı önlemleri almaya hazırız” dedi.

ABD’nin bu sürecin dışında kalmasının Ukrayna açısından stratejik bir ortağın kaybı anlamına geleceğini vurgulayan Zelenskiy, 26 Nisan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un cenaze törenine katılacağını ve burada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu da kaydetti.