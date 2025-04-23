Olay, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Ant Sokak’ta meydana geldi. Mustafa Ü. ile oğlu Yusuf Baran Ü. arasında evde henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Mustafa Ü. bıçak çekince Yusuf Baran Ü. de üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Göğüs kısmından yaralanan Mustafa Ü., kanlar içinde yere düşerken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa Ü., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yusuf Baran Ü. gözaltına alınırken, polisin evde yaptığı aramada tabanca ve bıçak ele geçirildi. Olay yerinde 3 kovan bulunurken, soruşturma sürüyor. (DHA)