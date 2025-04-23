Mersin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü büyük bir coşku içinde kutlandı. Mersin Valiliği öncülüğünde Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen tören, renkli görüntülere sahne olurken, programa Vali Atilla Toros başta olmak üzere Mersin milletvekilleri, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Başladı

Program, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu’nun eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından yapılan konuşmalarda, ulusal egemenliğin önemi ve çocuklara armağan edilen bu özel günün anlamı vurgulandı.

Yarışmalar ve Gösteriler İlgi Gördü

Kutlamalar kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Atilla Toros ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi. İlkokul öğrencilerinin atık malzemelerden tasarladığı kıyafetlerle yaptığı defile büyük alkış topladı. Öğrencilerin sahnelediği halk dansları ve şiir dinletileri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Vali Toros’tan Bayram Kutlaması

Alanda toplanan halkı selamlayan Vali Atilla Toros, çocuklarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Toros, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla birlikte bu anlamlı günü kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.