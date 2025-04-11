Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Güvem Seyhamamı Mahallemizde meydana gelen yangın haberini aldık olay yerine intikal ederek hemşehrilerimizin yanında olduk. Kıymetli hemşehrilerimiz Mehmet Dündar ve Şakir Dündar’a ait evde çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması en büyük tesellimizdir. Maddi kayıpların telafisi mümkündür; yeter ki cana zarar gelmesin. Yaşanan bu üzücü olayın tekrar etmemesi en büyük temennimiz. Rabbim tüm hemşehrilerimizi her türlü afetten, felaketten korusun. Hemşehrilerimize Geçmiş olsun..."

Güvem Seyhamamı Mahallemizde meydana gelen yangın haberini aldık olay yerine intikal ederek hemşehrilerimizin yanında olduk.



Kıymetli hemşehrilerimiz Mehmet Dündar ve Şakir Dündar’a ait evde çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması en büyük tesellimizdir.… pic.twitter.com/HYXSVjhimS — Süleyman Acar (@SuleymanAcar06) April 10, 2025