Olay, dün gece Sunguroğlu Mahallesi Şehir Parkı yakınlarında yakınında meydana geldi. 19 AAE 600 plakalı hafif ticari araçta sohbet eden 3 arkadaştan Murat Kaz, tabancayla başından vuruldu. Arkadaşları Bünyamin K. ile Şeref T. tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat Kaz buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Murat Kaz’ın tedavisi sürerken, Bünyamin K ve Şeref T. polis tarafından gözaltına alındı. Bünyamin K.’nin ilk ifadesinde sohbet ederken elindeki silahın kazara ateş aldığını, merminin Murat Kaz’ın başına isabet ettiğini söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.