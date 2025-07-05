CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır; sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasına ilişkin sert tepki gösterdi. Başarır, yargının siyaseti kuşatma altına aldığını savunarak, “Bu sabahki operasyonlar, hukuksuzluktan başka bir şey değil! Yargı, siyaset kurumunu ablukaya almış durumda!” dedi.

“Hukuk, Bana Göre Sana Göre Değişmez!”

Başarır, gözaltıların AKP’ye yakın olduğu öne sürülen bir ismin iftiralarıyla gerçekleştirildiğini iddia ederek tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

“Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek gözaltına alındı. Bu gözaltılar AKP’li belediyelerle çalışan, kullanışlı aparat Aziz İhsan Aktaş’ın iftiralarıyla gerçekleşiyor. Ama sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor!”

Başarır, hukukun evrensel ilkelerine vurgu yaparak, “Hukuk böyle işlemez! Bana göre, sana göre değişmez, herkese eşittir!” ifadelerini kullandı.

“Boyun Eğmeyeceğiz!”

Açıklamasının sonunda CHP’li Başarır, parti olarak geri adım atmayacaklarını, “Bu siyasi operasyonlara, bu haksızlığa boyun eğmeyeceğiz!” sözleriyle dile getirdi.

Bu sabahki operasyonlar, hukuksuzluktan başka bir şey değil!



Yargı, siyaset kurumunu ablukaya almış durumda!



Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek gözaltına… pic.twitter.com/08XNkPVJyG — Ali Mahir Başarır (@alimahir) July 5, 2025