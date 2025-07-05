Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Tavşanlı Mahallesi sınırlarında yer alan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kanyon bölgesinde kayalıklara sıkışmış hareketsiz bir kişiyi fark etti. Ardından vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD, sağlık ve Gebze Arama Kurtarma (GEAK) ekipleri, yaklaşık 500 metrelik zorlu araziden geçerek cesede ulaştı. Yapılan incelemede, cesedin Doğan Güneş Yılmaz’a ait olduğu belirlendi.

Otopsi İçin Adli Tıp’a Kaldırıldı

Yaklaşık 2-3 gündür kayalıklarda olduğu değerlendirilen Yılmaz’ın cansız bedeni, AFAD ve GEAK ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi. Yılmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.