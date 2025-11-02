Sarsıntı, 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 15.41’de (yerel saat) kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı’nın yaklaşık 12 kilometre güney-güneydoğusu, Balıkesir il merkezinin ise yaklaşık 64 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi.

EMSC verilerine göre depremin odak derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, başta Balıkesir olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Bölgede sarsıntının ardından küçük artçı depremlerin yaşanabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, vatandaşların hasarlı yapılardan uzak durmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.