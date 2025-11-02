Samsun'un Canik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi 431’inci Caddede meydana geldi. S.B.’nin (67) kullandığı 06 BVT 722 plakalı kamyonet seyir halindeyken, C.C.K.’nin (26) kontrolündeki 55 DK 429 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki O.B. (30), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.