Yangın, saat 16.00 sıralarında Adaören ve Çavuşlar kırsal mahalleleri arasındaki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait çok sayıda arazöz ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Yangına hem havadan hem de karadan hızlı müdahale eden ekipler, saat 19.00 itibarıyla yangını kontrol altına almayı başardı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.