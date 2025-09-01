Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Milas Güllük Balıkçı Barınağında 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni yapıldı. Etkinlik, İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Dalış Timi'nin deniz dibi temizliği ve balıklandırma çalışması ile başladı. Törene Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ile İl protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda balıkçı katıldı.

'285 BİN YAVRU BALIK DENİZLE BULUŞTU'

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar konuşmasında, Muğla'nın bin 480 kilometrelik kıyı şeridiyle Türkiye'nin en değerli avlak sahalarına sahip illerinden biri olduğunu vurguladı. Baydar, balıkçı barınaklarının fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, yeni barınak planlamalarının sürdüğünü ve deniz dibi temizliği çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Balıkçılarımızın adeta ikinci evi olan balıkçı barınaklarımız da bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Milas, Bodrum, Datça ve Marmaris ilçelerimizde toplam 13 adet balıkçı barınağı mevcuttur. Bakanlığımız ile TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında mevcut barınakların fizibilite çalışmaları ve yeni ihtiyaç duyulan bölgelerin tespiti 2024 yılında tamamlanmıştır. Boğaziçi ve Ören mahallelerimizde yeni balıkçı barınağı planlamaları süratle devam etmektedir. Yine Milas-Güllük, Bodrum-Gümbet, Marmaris-Merkez, Selimiye ve Menteşe-Akbük mahalleleri için de ön değerlendirme raporları hazırlanarak Bakanlığımıza iletilmiştir. Ayrıca 2021 yılından itibaren başlattığımız deniz dibi temizlik çalışmalarını her yıl eş zamanlı olarak sürdürüyor, denizlerimizi daha temiz, daha yaşanabilir bir hale getirmek için gayret gösteriyoruz. 2025 yılında küçük ölçekli balıkçılara 8,5 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı, balon balığı avlayan balıkçılara da ek destek sağlıyoruz. 2025 yılı itibarıyla 285 bin yavru balığı deniz ve iç sularımızla buluşturduk, yıl sonu hedefimiz ise yarım milyonu aşmak."

Balıkçılara iyi bir sezon dileyen AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise "Bu vatan bizim ve ilelebet bizim olmaya devam edecek, üç tarafı denizlerle çevrili yeşil vatanımızın bir parçası olan 'Mavi Vatanı' korumak ve gelecek nesillere bırakırken temizliğine dikkat etmek bizlerin görevidir. Bu sebeple üzerimize düşeni yapmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Balıkçılarımıza iyi bir sezon diliyorum, ağları balıkla dolsun diyorum" ifadelerini kullandı.

'DENİZLERİMİZİN KORUNMASI BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR'

Denizlerin korunmasının büyük önem arz ettiğini belirten Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke da "Medeniyetlere başkentlik yapmış kadim topraklardayız, Güllük mahallemiz ise bir balıkçı kasabasıdır. Bu sebeple sadece Milas ilçemizde yaklaşık 5 bin hemşehrimiz bu sulardan geçimini sağlamaktadır. Bunun sürdürülebilirliği adına Bakanlığımızın tespit ettiği kurallara uyulması son derece önemlidir. İkinci bir husus ise sürdürülebilirliktir, Denizlerimizin temizliği ve habitatın korunması büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

SÜR-KOOP Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz balıkçıların, Türk halkına taze balık ulaştırmak için büyük özveriyle çalıştığını belirterek kazasız, bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Tören, balıkçı teknelerine belge takdimi, balık mezadı, dua ve kurdele kesiminin ardından, teknelerle yapılan kısa tur ve balık ekmek ikramı ile son buldu.