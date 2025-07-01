Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde meydana gelen maden kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve göçükte mahsur kalanların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Sudan halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını temenni ediyoruz."