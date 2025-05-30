Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede, ilan platformlarında yer alan taşınmaz ilanları yakından takip edilmekte, piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptığı tespit edilen emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında yayımlanan ilanlarda taşınmaz sahiplerinin de kimlik doğrulaması ve ekonomik verimliliği olmayan ve halkı bir şekilde yanıltmaya yönelik fiyat artışı yapmasını önlemek amacıyla, emlak işletmelerinin belirli kriterleri sağlamadan ilan yayımlayamayacağı hüküm altına alınmıştır. Yapılan bu düzenlemeyle artık sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmaz sahipleri de kimlik doğrulaması yaparak ilan girişi gerçekleştirecektir.

Ayrıca, internet ortamında yayımlanan ilanlarda taşınmazların ilandan kaldırılmasına rağmen tekrar tekrar ilana konulması, ilan bilgilerinin güncellenmesi suretiyle güncel olmayan ilanların güncelmiş gibi gösterilmesi ve bu şekilde piyasa hakkında yanlış yönlendirmeye sebep olan faaliyetlerin de önüne geçilmesi hedeflenmektedir."

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişikliğe İlişkin Basın Açıklaması



(30.05.2025) pic.twitter.com/3J5JgearH3 — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 29, 2025