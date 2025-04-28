Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım Orman Şurası'ndan çıkacak kararlar doğrultusunda aksiyon planlarının oluşturulacağını ifade ederek, "Şuramızın sonuçlarını 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak." dedi.

Bakan Yumaklı, 30 Nisan'a kadar sürecek 4. Tarım Orman Şurası'nın Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine katıldı.

Yumaklı, konuşmasında tarım, orman ve su sektörlerinin geleceğine dair 4. Tarım Orman Şurası'nın hazırlıklarının uzun bir süre önce başlatıldığını belirterek, "Farklı alanlardan uzmanlarla, sektörümüzün geleceğini şekillendireceğimiz ve 3 gün sürecek Şuramızı topladık." dedi.

Yumaklı, dünyada büyük bir değişim süreci yaşandığını vurgulayarak, "Bu değişimleri doğru şekilde algılayıp, buna uyum sağlamak için uygun ortamı oluşturmalıyız. Bu bağlamda Şuralar, değişim hızını yakalamak adına önemli bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Şuranın, tüm paydaşları aynı hedefe yönlendiren bir perspektif kazandıracağını ifade eden Yumaklı, alınacak kararların uygulanması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

"Türkiye'de tarım ve orman sektörü sürdürülebilir bir altyapıya sahiptir" diyen Yumaklı, değişen küresel dinamiklere paralel olarak tarım sektöründe önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Yumaklı, "Sektörümüz, küresel, dönemsel ve varoluşsal tehditlerle karşı karşıyadır. Ancak sıradan metotlarla değil, yenilikçi bir bakış açısıyla ve istişareyi ön planda tutarak geleceği planlamalıyız. Türkiye'de tarım ve orman sektörü güçlü, sürdürülebilir ve sağlam bir yapı üzerine inşa edilmiştir." şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, ülke topraklarının ve doğal kaynaklarının yüzde 80'inden fazlasının Bakanlık ve sektör faaliyetlerinin alanına girdiğini belirterek, Şura'da yaklaşık 1600 katılımcı ile bu kaynakların daha verimli yönetilmesi ve güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için ortak çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

Yumaklı, değişen dünyanın yeni fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması gibi uygulamaların devreye alındığını ifade etti.

Yeni hayvancılık yol haritası doğrultusunda yerli ve sürdürülebilir üretimi artırmak adına adımlar attıklarını belirten Yumaklı, tarımsal maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

"Sektör bir amaç etrafında birleşti" diyen Yumaklı, ülkenin tarım, orman ve su politikalarının şekillendirilmesinde önceki Şuraların büyük bir referans oluşturduğunu söyledi. Yumaklı, "Her Şura'dan sonra alınan kararlar, sektörümüzün gelişimi ve dayanıklılığını güçlendirmiştir. Yeni normal çerçevesinde tarım politikalarımızı yeniden ele almak, geleceğe yönelik eksikliklerimizi gidermek çok büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda 4. Tarım Orman Şurasının hazırlıklarına Eylül 2024’te başladık. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaptık. Bir yıl boyunca, dünyadaki kuruluşların yayımladığı tarım raporlarını inceledik ve Şura sürecine entegre ettik." şeklinde konuştu.

Bu süreçte ortaya çıkan sinerjinin, sektörün tüm paydaşlarının ortak bir hedef etrafında birleştiğini gösterdiğini belirten Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte, üç gün sürecek bu Şura'da 88 günde şekillenen fikirler somut kararlara dönüşecek ve buradan eylem planları çıkacak. Bu kararlar sadece bugünü değil, gelecek on yılı da aydınlatacak sonuçlar oluşturacaktır. Şura kararlarını 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır."

"Paydaşlarımızla istişare halinde çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamlayan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ise şuralarda temel amacın, gıda, tarım ve orman sektörlerinin geleceğini planlamak olduğunu vurguladı.

Bakanlık, 1997 yılından bu yana üç şura gerçekleştirdiğini hatırlatan Bağcı, bu şura için 16 çalışma grubunun 148 toplantıda 538 hedef ve 3 bin 60 strateji belirlediğini aktardı.

Muhabir: Mustafa Çalkaya,Mertkan Oruç