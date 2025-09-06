İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Polis Memuru Mustafa Karapınar için taziye mesajı yayımladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: 'Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun.'