Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, yakalanan şüpheliler, FETÖ’nün güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yapmak gibi suçlarla aranıyordu. Ayrıca, ankesörlü telefonlarla örgüt içinde sorumlu kişilerle irtibat kurdukları ve ByLock gibi kripto haberleşme programlarını kullandıkları belirtildi.

Ele Geçirilen Materyaller

Operasyonlar sonucunda, ruhsatsız tabanca ve tüfekler, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ve pek çok dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Operasyonun Gerçekleştiği İller

Operasyonlar, Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Şanlıurfa ve Zonguldak gibi Türkiye’nin 42 ilinde gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya’nın Açıklamaları

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve polis ekiplerine teşekkür ederek, "Milletimizin birliği ve devletimizin bütünlüğü için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamlı operasyon, FETÖ'nün ülke genelindeki yapılanmalarına karşı devam eden mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 169 şüpheli yakalandı❗️



Operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

◾FETÖ terör örgütünün “güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması” ve çeşitli meslek… pic.twitter.com/tWJoolR8vT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 30, 2025