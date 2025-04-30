Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, THKP-C/Devrimci Hareket isimli silahlı terör örgütüne mensup olduğu belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, örgütün verdiği talimatlara uyarak Ankara genelinde çeşitli tarihlerde düzenlenen eylem ve faaliyetlere katıldıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca, kendilerine ait olduğu belirlenen sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün şiddet ve cebir içeren yöntemlerini öven, bu yöntemleri meşrulaştırmaya çalışan paylaşımlar yaptıkları ortaya çıktı..Aynı zamanda, THKP-C/Devrimci Hareket’in Ankara’daki il yapılanmasında aktif şekilde görev aldıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında 16 zanlının eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu operasyon, terörle mücadele kapsamında yürütülen kararlı adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.