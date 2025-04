Bakan Göktaş, doğum yardımı başvurularının değerlendirilmesinin ardından annelere yapılacak destek ödemelerinin en kısa sürede başlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle başlayan doğum yardımı başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için sağlanan bu destek programı hakkında açıklama yapan Bakan Göktaş, "2025 yılında doğan her çocuk için ailelere maddi destek sunacağız. İlk bebeği doğuran ailelerimize tek seferlik 5 bin TL, ikinci bebeği doğuran ailelere ise her ay 1500 TL destek ödeyeceğiz. Üçüncü ve sonraki çocuklar için de her birine 5 bin TL'lik yardım sağlanacak" dedi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını belirten Bakan Göktaş, herhangi bir zorluk yaşayan vatandaşların, Alo 144 çağrı merkezi ve il müdürlüklerinden yardım alabileceklerini ifade etti. Ayrıca, bu desteğin herhangi bir kriter şartına bağlı olmadığını ve tüm Türk vatandaşlarının bu yardımdan faydalanabileceğini vurguladı.

Aileler için büyük bir öneme sahip olan bu destek, çocuklar 5 yaşına gelene kadar devam edecek. Bakan Göktaş, başvuruların değerlendirildikten sonra destek ödemelerinin yapılmaya başlanacağını belirtti ve bu konuda ailelerin taleplerine cevap vereceklerini söyledi. Göktaş, "Ailelerden çok yoğun bir talep var. Önümüzdeki dönemde 'Aile Yılı' kapsamında diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu destek programıyla Türkiye genelindeki ailelerin maddi olarak daha güçlü bir şekilde çocuklarını büyütmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.