Bakan Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için öğle saatlerinde Mardin’e gitti. Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, milletvekili Faruk Kılıç ve il protokolünün karşıladığı Bakan Işıkhan, ‘Din Temsilcileriyle Buluşma’ programına katılmak üzere Deyrulzafaran Manastırı’na geçti. Manastırın girişinde Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve İl Müftü Vekili Ali Üney tarafından karşılanan Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet, manastırı gezdi. Manastır hakkında yetkililerden bilgiler alan Bakan Işıkhan, Metropolit Özmen’e darphanede özel bastırılmış hatıra para hediye etti. Özmen ise Bakan Işıkhan’a Süryani kitapları hediye etti.
Vedat Işıkhan Mardin’e gitti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin’de Deyrulzafaran Manastırı’na ziyaret gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Etimesgut Belediyesi müjdeyi verdi!
Survivor finalinde şok hareket: Küfüler Savurdu!
Diyarbakır'da başkana silahlı saldırı
Ankara'da öğrencilerden İsrail Büyükelçiliği önünde protesto!
Yıkım Büyüyor: “Gerçek Vaat 3” Devrede!
Yemenli Husiler’den İsrail’e Balistik Füze Saldırısı!