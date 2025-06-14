Bakan Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için öğle saatlerinde Mardin’e gitti. Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, milletvekili Faruk Kılıç ve il protokolünün karşıladığı Bakan Işıkhan, ‘Din Temsilcileriyle Buluşma’ programına katılmak üzere Deyrulzafaran Manastırı’na geçti. Manastırın girişinde Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve İl Müftü Vekili Ali Üney tarafından karşılanan Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet, manastırı gezdi. Manastır hakkında yetkililerden bilgiler alan Bakan Işıkhan, Metropolit Özmen’e darphanede özel bastırılmış hatıra para hediye etti. Özmen ise Bakan Işıkhan’a Süryani kitapları hediye etti.

Kaynak: DHA