Mardin’in Nusaybin ilçesinde gazlı içecek deposunda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

8 Mart Mahallesi Kartallar Tesisi yanında, çevresinde çok sayıda imalat ve toptan depo bulunan gazlı içecek deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere destek olan İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.