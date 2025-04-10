Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’de ağırlanacak Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun ziyareti öncesinde, Bakan Fadli Zon ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik iş birliği alanlarını ele aldıklarını belirten Ersoy, “Kültür diplomasisinin etkisini artıracak ortak projeler, 2025 yılında karşılıklı olarak kutlamaya başladığımız kültür yılı çerçevesindeki programlarımız ve kültürel miras alanında bilgi paylaşımları gibi pek çok konuda verimli değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakana nazik ziyareti ve yapıcı katkıları için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.