Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki makamında Demokratik Eylem ve Meclis (DEM) Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmeye, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pervin Buldan, "Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyoruz" dedi.

Buldan'ın açıklamalarının ardından basın mensupları, Bahçeli'ye görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağını sordu. Bahçeli ise bu soruya, "Ben ahrazım" yanıtını verdi.