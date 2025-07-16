Şam’da bulunan Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında hedef alındı. Bölgeden dumanlar yükselirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Ortadoğu’da tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail, bu sabah saatlerinde Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, saraya isabet eden füzelerin ardından bölgede büyük bir patlama sesi duyulduğunu ve binadan yoğun dumanlar yükseldiğini bildirdi.