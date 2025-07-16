Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan verilere göre, kentin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve buna bağlı olarak ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Yağışların gün boyunca etkili olması beklenirken, Valilik tarafından yapılan açıklamada, gelişmelerin Meteoroloji’den takip edilmesi ve özellikle riskli bölgelerde yaşayanların gerekli önlemleri alması istendi.