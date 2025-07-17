Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu. Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K.'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği ve burada öldürülüp valize konulduğu tespit edilmişti. Cesedin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı belirlenmişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K.'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayşe Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Hatay'da defnedilmişti.