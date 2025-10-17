Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman hakkında önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, Kahraman’ın yargı sürecinde adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.
Resmî Gazete’de 17 Ekim sabahı yayımlanan kararda, yargılamada delillerin yeterince değerlendirilmediği ve savunma hakkının kısıtlandığı vurgulandı. AYM, dosyanın yeniden yargılama için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.
Kararın ardından Kahraman’ın tahliyesi yönünde adım atılabileceği belirtiliyor.
Muhabir: Haber Merkezi