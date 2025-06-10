Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 dönemine ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre, mevduat faizi en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

TÜFE’ye göre indirgendiğinde mevduat faizi yüzde 1,80, Yİ-ÜFE’ye göre ise yüzde 0,86 oranında reel getiri sağladı. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,80, DİBS ise yüzde 0,62 oranında kazandırdı. Buna karşılık BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile hesaplandığında yatırımcısına yüzde 2,44 kaybettirdi.

Külçe Altın Uzun Vadede Kazandırdı

Üç aylık performansa bakıldığında külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 12,83, TÜFE ile yüzde 13 reel getiri sağlayarak yatırımcısına en fazla kazanç sunan araç oldu. Bu dönemde BIST 100, her iki endekse göre de en çok kaybettiren yatırım aracıydı.

Altı aylık değerlendirmede de tablo değişmedi. Külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 19,84, TÜFE’ye göre yüzde 16,85 ile yine lider oldu. Aynı dönemde BIST 100, Yİ-ÜFE ile yüzde 10,91, TÜFE ile yüzde 13,13 oranında değer kaybetti.

Yıllık Getiride Lider Yine Külçe Altın

Yıllık bazda en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı yine külçe altın oldu. Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 37,32, TÜFE’ye göre ise yüzde 24,87 oranında kazandırdı.

Mevduat faizi yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 16,38, TÜFE’ye göre yüzde 5,83 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 27,26, TÜFE’ye göre ise yüzde 33,85 oranında yatırımcısına zarar ettirdi.