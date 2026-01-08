Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Son günlerde yerel ve ulusal medyada yer alan, C.C. isimli şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği 'Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği' yönündeki beyanına ilişkin haberlerin, kamuoyunda söz konusu eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açtığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde, bahse konu iddianın 2015 yılına ait olduğu anlaşılmış; ancak iddia edilen olayla ilgili olarak söz konusu yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmî başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir.' İfadesi yer aldı.

Açıklamanın devamında, C.C. isimli şahısla ilgili daha sonraki yıllarda yapılan işlemlere de değinildi. Valilik, 2016 yılında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda denetimler yapıldığını belirterek, 'Öte yandan, C.C. isimli şahıs hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde gerçekleştirilen denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edilmiş; tespit edilen bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemler eksiksiz şekilde uygulanmıştır.' denildi.

Valilik açıklamasında son olarak, halk sağlığı ve gıda güvenliğinin korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğüne vurgu yapılarak, 'Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde yürütülen kontrol ve denetim faaliyetleri, il genelinde mevzuat çerçevesinde titizlikle ve kararlılıkla sürdürülmektedir.' ifadeleri kullanıldı.(DHA)