Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin yer aldığı “TOBB Türkiye 100” listesine giren 24 Ankara firmasının temsilcileriyle bir araya geldi. ATO Congresium’da düzenlenen törende konuşan Baran, "Başkentimiz, 24 şirketle listenin en başına yerleşti. Bu firmalardan 8’i, ilk 10’da yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı hepimizin gururu" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye 100” listesi, 2021-2023 döneminde en hızlı büyüyen şirketleri belirledi. 25 farklı ilden ve 34 ayrı sektörden şirketlerin yer aldığı listede, Ankara 24 firma ile zirvede yer aldı. Söz konusu şirketlerin ortalama ciro büyümesi yüzde 1.644 oldu; bu oran milli gelir artışının yaklaşık 6 katı.

“Genç Girişimcilere Yol Gösteriyorlar”

ATO Başkanı Gürsel Baran, başarıya ulaşan firmaların sadece Ankara’nın değil, tüm Türkiye’nin üretim ve ticaret vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, “Listede yer alan şirketlerimiz girişimcilik ekosistemine ilham veriyor, yeni girişimlere yol gösteriyor. Ülkemizin kalkınmasına, istihdamına ve ihracatına ciddi katkı sağlıyorlar. Bu başarıyı birlikte kutlamaktan onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Geleceğe Nefes” Hatırası

Törende ayrıca, listeye giren firmalara ATO tarafından anlamlı bir hediye takdim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Ağaçlandırma Dairesi iş birliğiyle Çanakkale’de oluşturulan “Geleceğe Nefes Hatıra Ormanı” adına hazırlanan fidan sertifikaları firma temsilcilerine verildi.

Yoğun Katılım

Programda, firma temsilcileri görüş ve önerilerini paylaşırken, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İlik, Ali İhsan Güçlü ve Yasin Özyolu ile ATO’nun 3 No’lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı Metin Demir de yer aldı.

ATO Başkanı Baran, etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür ederek, “Bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.