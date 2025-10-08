Torun yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Genel Kurulu’na getirilen kanun teklifinin hâlâ TBMM Kanun ve Kararlar Daire Başkanlığı tarafından anayasaya uygunluk incelemesinin tamamlanmadığını vurgulayarak, “Henüz kanun haline gelmemişken, ilgili İçtüzük maddelerinin gerekleri yerine getirilmemiştir” dedi.

Torun, teklifin görünürde “trafik güvenliği” amacı taşıyor gibi gösterildiğini ancak asıl hedefin vatandaştan dolaylı yollarla bütçeye gelir sağlamak olduğunu dile getirdi. “Bütçe hedeflerinde trafik cezalarından beklenen gelir, bazı bakanlıkların bütçelerini aşar hale geldi. Vatandaşı sıka sıka derman bırakmayan ekonomi yönetimi şimdi de bu trafik cezalarıyla kendi açığını kapatmaya çalışıyor. Amacıyla, hedefiyle bu tam bir Şimşek Yasası’dır” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme ile getirilen para cezalarının, asgari ücrete yaklaşan tutarlara kadar çıkabileceğini belirten Torun, “Bu tür yamalarla ekonomi düzelmez. Zaten yıllardır ezilen alt ve orta gelir grubu bu yasayla daha da ezilecek. Asgari ücrete denk gelen cezaları bu millet nasıl ödesin?” diye sordu.

Torun, cezaların trafik kazalarını azaltmadığına dikkat çekerek, “Geçtiğimiz 5 yılda cezalardaki artışla kaza sayıları arasında bir paralellik var. Fahiş trafik cezaları, trafik güvenliğini sağlamaktan çok bütçe açığını kapatma amacı gütmektedir,” değerlendirmesinde bulundu.

Teklifte yer alan hız aşımı cezalarına da değinen Torun, oran yerine “kilometre aralığı” esasının getirilmesinin vatandaşları mağdur edeceğini söyledi. “Her birkaç kilometrelik hız aşımına 2 bin ile 5 bin TL arasında ceza öngörülüyor. Hafif gaza dokunan vatandaş bile farkında olmadan 5 bin TL fazla ceza ödeyecek. Bu ölçüsüz bir uygulamadır,” dedi.

Torun, AKP iktidarını menfaat dengesini vatandaş aleyhine bozmakla suçladı ve “Devleti güven duyulan bir otorite olmaktan çıkarıp korkulan bir tahsilat memuruna dönüştürmek, sosyal barışı ve hukuk düzenini derinden sarsar,” uyarısında bulundu.

Son olarak Torun, iktidara çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Bütçe açığını kapatmak için vatandaşa yüklenmekten vazgeçin. Önce hukuksuzlukları sonlandırın, yargıya güveni artırın. Gereksiz harcamalarınızı kısın, müteahhitlere verdiğiniz döviz endeksli hazine garantilerini kaldırın. O zaman böyle akıl dışı yöntemlere başvurmak, vatandaşa tuzak kurmak zorunda kalmazsınız.”