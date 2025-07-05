Çorum'un Seydim bölgesinde 1 Temmuz'da kaybolan 36 yaşındaki Yücel Kolçak'ın ailesi, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Yücel Kolçak, evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Çorum İl Jandarma Komutanlığı, kayıp şahsı bulabilmek için hızla harekete geçti. Yapılan ilk incelemelerde, Yücel Kolçak’ın en son Seydim bölgesinde görüldüğü belirlendi.

Arama Çalışmaları: Ceset Gömülü Olarak Bulundu

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yoğun aramaları sonucunda, 4. günün sonunda, Yücel Kolçak’ın cesedi, Seydim bölgesindeki Darlık mevkisindeki bir arazide toprağa gömülü halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, Kolçak'ın boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Cesedin bulunmasının ardından, jandarma ekipleri cinayetin işlendiği şüphesiyle soruşturma başlattı.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Yücel Kolçak'ın ölümüne ilişkin bağlantılı olduğu düşünülen 29 yaşındaki M.K., M.Y. ve H.İ.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelilerin suçla ilgili rolleri ve Kolçak'la olan ilişkileri de merak konusu oldu.

Yücel Kolçak'ın ailesi, oğullarının kaybolmasından bu yana büyük bir üzüntü içindeydi. Şimdi ise, kaybolan bir insanın ardından yaşanan bu trajik olay, tüm Çorum halkını derinden sarstı.

Yücel Kolçak'ın Ölümü ve Çorum’daki Cinayet Soruşturması

Çorum’da gerçekleşen bu olay, bir kaybın ardından cinayetle sonuçlanan bir trajediye dönüşmüş oldu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirileceğini ve şüphelilerin ifadelerinin ardından daha fazla bilgi edinileceğini belirtti.

Gelişmelerin takipçisi olacağız.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM