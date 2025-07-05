Konya’nın Akşehir ilçesinde 66’ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği, geleneksel dellalın halkı davetiyle başladı. Dellal ve sıra yarenleri, Akşehir Belediyesi binasına gelerek hem bahşiş aldı hem de vatandaşları etkinliklere davet etti. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal da davulun tokmağını eline alarak şenliğe katılanları selamladı ve Nasreddin Hoca’nın 800 yıllık mizah mirasının insanlığı gülümsetmeye devam edeceğini ifade etti.

10 Günlük Şenlik Coşkusu

Başkan Köksal, 1959’dan bu yana süregelen şenliğin bu yıl da dolu dolu geçeceğini belirterek, “800 yıldır Anadolu halkının yaşattığı Nasrettin Hoca’mızın mizahını 10 gün boyunca Akşehir’den dünyaya duyuracağız” dedi. Köksal, şenliğin yalnızca eğlence değil, aynı zamanda dostluk, barış ve paylaşım mesajı taşıdığını da vurguladı.

Akşehir Halkının İmece Ruhu

Başkan Köksal, şenliklerin başarısında Akşehir halkının büyük payı olduğunu belirterek, “Bu şenlikler Akşehir halkının imecesiyle bugünlere kadar gelmiştir. Nasıl Anadolu halkı Nasreddin Hoca’yı yaşatıyorsa, Akşehirliler de 66 yıldır kendi imkanlarıyla bu geleneği sürdürüyor” diye konuştu. Köksal; Türkiye’nin en köklü kültürel organizasyonlarından biri olan Nasreddin Hoca Şenliklerinin, halkın sahiplenmesiyle farklı bir statüde yer aldığını da ifade etti.

Yangın Şehitlerini Unutmadı

Konuşmasında son dönemde yaşanan orman yangınlarına da değinen Başkan Köksal, “Yüreğimizi yakan orman yangınlarında şehit olan üç vatandaşımıza Allah’tan gani gani rahmet diliyorum” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Köksal, “Ümit ediyorum ki bu felaketler bir an önce son bulur, daha yaşanılabilir bir Türkiye ve Akşehir’de güzel günleri paylaşırız” diyerek mesajını tamamladı.