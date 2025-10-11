Kurtuluş Savaşı’nı diplomasiyle taçlandıran imza

11 Ekim 1922’de Bursa’nın Mudanya ilçesinde imzalanan Mudanya Mütarekesi, Türkiye’nin bağımsızlık yolundaki en kritik dönemeçlerinden biri olarak tarihe geçti. Kurtuluş Savaşı’nda sahada elde edilen zaferin ardından masada da diplomatik başarı sağlandı.

Görüşmeler altı gün sürdü

Mudanya görüşmeleri 3 Ekim 1922’de başladı. Türkiye’yi Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa temsil ederken, İngiltere adına General Harrington, Fransa adına General Charpy ve İtalya adına General Mombelli katıldı. Görüşmeler 6 gün sürdü ve 11 Ekim sabahı saat 06.00’da antlaşma imzalandı.

Yunan ordusu Doğu Trakya’dan çekildi

Anlaşma hükümlerine göre Yunan ordusu Doğu Trakya’yı boşaltacak, Meriç Nehri’nin batısına çekilecek, Türk ordusu ise Çanakkale Boğazı çevresinde geçici olarak duracaktı. Bu adım, savaşın fiilen sona ermesini sağladı ve diplomasi sürecinin önünü açtı.

TBMM uluslararası alanda tanındı

Mudanya Mütarekesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin uluslararası alanda resmen muhatap kabul edilmesini sağladı. Bu sayede yeni Türk devletinin varlığı dünyaya ilan edilmiş oldu. Anlaşma, Lozan Barış Antlaşması’nın da zeminini oluşturdu.

Barışın simgesi Mudanya

Bugün 102. yıl dönümünde Mudanya Mütareke Evi Müzesi’nde anma törenleri düzenleniyor. Türk bayraklarıyla donatılan ilçe sokaklarında, barışın simgesi olan bu tarihi günün coşkusu yaşatılıyor.

İsmet Paşa’nın “Bu zafer, sadece silahın değil, aklın da zaferidir” sözleri, aradan geçen 102 yıla rağmen hâlâ aynı anlamı taşıyor.