SKUT bünyesinde eğitim alan Belçika kurdu Tina, geçen günlerde Afyonkarahisar'da düzenlenen enkazda canlı arama sınavını başarıyla geçerek sertifika almaya hak kazandı. Tina, böylece Antalya'nın ilk enkazda canlı arama sertifikalı köpeği oldu. SKUT üyesi ve Tina'nın eğitmeni Harun Ülkü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yılda bir kez düzenlenen ve canlı arama kurtarma alanında en zorlu sınavlardan biri olarak bilinen teste katıldıklarını belirtti. Ülkü, “Bu sınav 3 aşamalı bir yeterlilik süreci. Enkaz, çeviklik ve canlı bulma bölümlerinden oluşuyor. Köpekler önce çeviklik parkurunda engelleri tanıyor, ardından 10 dakika içinde 2 canlıyı bulmaları isteniyor. Gündüz yapılan bu aramaların ardından, gece karanlıkta 3 farklı arama daha gerçekleştiriliyor. Tina bu süreçlerin tamamından başarıyla geçti" dedi.

'HER TÜRLÜ ORTAMDA EĞİTİM YAPTIK'

Yaklaşık 1 yıldır aralıksız eğitim yaptıklarını söyleyen Ülkü, “Yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden gece gündüz çalıştık. Çünkü afetin ne zaman olacağını kimse bilemez. Antalya'da resmi bir enkaz parkuru yok, bu nedenle ormanlık alanlarda ve simülasyon enkazlarında çalıştık. Lara bölgesinde kondisyon yükledik. Tina gerçekten çok sakin ve çalışkan bir köpek. Site yaşamında dahi hiç sorun çıkarmıyor, adeta kedi gibi evde yaşayan bir dost" diye konuştu.

Belçika kurdu Tina'nın çok yönlü bir eğitimden geçtiğini anlatan Ülkü, “Tina İngilizce, Almanca ve Türkçe komut alabiliyor. Ancak artık komut bile vermeme gerek kalmıyor, hareketlerimden anlıyor. Bazen çok uzakta olduğumuz durumlarda sadece Almanca komutla yönlendiriyorum. Mart ayında da doğada arama kurtarma sınavına katılacağız. Tina orada da sertifika alacak" diye konuştu.

Tina'nın aldığı sertifikayla 2 yıl boyunca AFAD çağrısı geldiğinde her türlü enkazda görev alabileceğini belirten Ülkü, “Bu belge 2 yıl geçerli, sonrasında yeniden sınava giriyoruz. Biz bu yola çıkarken 'Kendi ailemizi aratır mıyız?' düşüncesiyle hareket ettik. Bu bilinçle eğittik. Her insan bir engelli adayıdır ama unutmayın ki evde mama verdiğiniz her köpek de bir can kurtarma adayı olabilir. Biz bunu başardık, ilk olduk. Antalya'dan daha çok gönüllü görmek istiyoruz. Pet köpeği sahipleri AFAD ya da SKUT üzerinden bize ulaşsın, danışmanlık verelim, ücretsiz destek olalım" dedi. (DHA)