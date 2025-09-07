MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta mücadelesinde bugün Seza Çimento Elazığspor’u konuk edecek. Eryaman Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde dün yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, taktik çalışmalarla maça odaklandı. Çalışma esnetme hareketleriyle sona ererken, sakatlığı süren kaleci Ertaç Özbir antrenmanda yer almadı.

Ankaragücü, taraftarlarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Muhabir: Haber Merkezi