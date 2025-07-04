Ankara’nın Keçiören ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada hayatını kaybeden 25 yaşındaki motokurye Emrullah Kılıç’ın ölümüne ilişkin hazırlanan kaza raporu tamamlandı.

Rapora göre, hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Y. geçiş hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu bulunurken, motokurye Kılıç’ın kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu belirtildi.

Kazanın ardından adli kontrolle serbest bırakılan sürücüye tepki gösteren baba Mustafa Kılıç, karara itiraz ettiklerini ve tutuklama talep ettiklerini söyledi.

Kaza Anı Kamerada

Yemek siparişi şirketinde motokurye olarak çalışan ve aynı zamanda kick boks antrenörlüğü yapan Emrullah Kılıç, 06 FEF 194 plakalı motosikletiyle sipariş teslimine giderken, Ahmet Y. yönetimindeki 34 MRE 368 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kılıç, kaldırıma sürüklendi; motosikleti ise ağaca çarptı. Ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis tarafından hazırlanan kaza raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda, Ahmet Y.’nin “bölünmüş yola çıkan sürücünün geçiş hakkını ihlal etmesi” nedeniyle asli kusurlu, Emrullah Kılıç’ın ise “kavşağa yaklaşırken hızını azaltmaması” nedeniyle tali kusurlu olduğu ifade edildi.

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de dosyada yer aldı. Görüntülerde hafif ticari aracın motosiklete çarpması ve motosikletin sürüklenmesi açıkça görüldü.

"Oğlumun Hakkını Sonuna Kadar Arayacağım"

Oğlunun hayatını kaybettiği sokakta bir ağaca fotoğrafını ve gül bırakan baba Mustafa Kılıç, yaşananlara tepki gösterdi. Hazırlanan rapora rağmen sürücünün serbest kalmasını kabul etmediğini dile getiren Kılıç, “Oğlum askerliğini yapmış, vatan görevini tamamlamış bir çocuktu. Suriye'de kurşunların altında bile beni arardı. Ama burada hayatını kaybetti” dedi.

Rapordaki kusur oranlarına da itiraz eden Kılıç, “Fren izi bile yok. Oğlumu ağaca kadar sürüklüyorlar. Çocuğumun tüm ekipmanları tamdı; kaskı, yeleği, ceketi... Ona yüzde 25 kusur verilmiş ama ben bunun da adil olmadığını düşünüyorum. Yüzde 100 karşı tarafın sorumlu tutulması gerekiyor. Benim çocuğum sadece ekmeğinin peşindeydi” diye konuştu.

"Yeni Yasal Düzenlemeler Şart"

Hayatını kaybeden Emrullah Kılıç’ın milli sporcu olduğunu ve evlilik hazırlıkları yaptığını anlatan baba Kılıç, bölgede hız düşürücü tümsek olmamasının kazaya zemin hazırladığını savundu.

“Eğer yolda tümsek olsaydı, sürücü bu kadar hızlı gelmezdi” diyen Kılıç, kazaya neden olan sürücünün tutuklanması ve motokuryeleri koruyacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, vatandaşların trafikte motosikletlilere karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.