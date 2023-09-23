Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Kent genelinde çalışma yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışma yapıldı.

18 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Çankaya'daki operasyonda, A.Ç'ye ait yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen 18 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.