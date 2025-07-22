Ankara’nın Sincan İlçesine Bağlı, Yenikent bölgesinde 21 Temmuz Pazartesi günü, İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukata yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Ağır yaralanan avukat, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Saldırıya ilişkin soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yürütülüyor. Olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen bir kişi ise firari durumda. Emniyet güçleri, firari zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Barosu süreci yakından takip ediyor!

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin savcılığa teslim edildiği öğrenilirken, Ankara Barosu yaptığı açıklamada süreci meslektaşlarıyla birlikte yakından takip ettiklerini belirtti.