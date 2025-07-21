Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde haciz işlemi sırasında silahlı saldırıya uğrayan Avukat Doğan Polat yaralandı. Saldırı sonrası adli soruşturma başlatıldı.

Olay, Ankara Batı İcra Müdürlüğü ekiplerinin Sincan’daki bir iş yerinde haciz işlemi gerçekleştirdiği sırada meydana geldi. İstanbul 1 No’lu Barosu’na kayıtlı 28 yaşındaki Avukat Doğan Polat, haciz işlemi esnasında kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde icra memurlarının da bulunduğu belirtildi.

Silahlı saldırının ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ankara’nın Sincan ilçesinde, Ankara Batı İcra Müdürlüğü’nde görev yapan icra memurlarımızla birlikte haciz işlemi gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan görevli avukatımıza ve olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."