Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mimar Kemal Ortaokulu’nun kapatılacağı yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Okulun kapatılmasının söz konusu olmadığı vurgulanırken, öğrencilerin fiziki açıdan yeterli olan B blokta eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceği ifade edildi.

Müdürlük tarafından yapılan değerlendirmede, Çankaya’daki Mimar Kemal Ortaokulu’nun iki blok halinde hizmet verdiği, ancak sınıf mevcutları ve derslik sayılarının yeterli olması nedeniyle eğitim öğretimin tek blokta sürdürülebileceği belirtildi.

Yaklaşık iki yıldır kullanılmayan A blokun ise kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla değerlendirilmesinin planlandığı, bu kapsamda mevcut hizmet binası depreme dayanıksız bulunan Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için kullanılmasının uygun görüldüğü aktarıldı.

Ayrıca öğrencilerin güvenliği için blokların fiziki olarak ayrılmasını sağlayacak bahçe düzenlemesinin yapılacağı, bu süreçte öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağı ifade edildi. Yapılacak tüm planlama ve uygulamaların müfettişler ile teknik personelin raporları doğrultusunda, öğrencilerin yararı gözetilerek gerçekleştirileceği belirtildi.

İhtiyaç halinde okul binalarının eğitim öğretim faaliyetleri dışında kullanılmasının mümkün olmadığı da vurgulandı.