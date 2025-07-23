Ankara’da binlerce yurttaşın emekle kurduğu hobi bahçeleri, “tarım arazisine izinsiz yapı” gerekçesiyle yıkım tehdidi altında. Ankara Valiliği’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı uyarıların ardından, birçok bölgede denetimler sıkılaştı, vatandaşlara yüksek para cezaları uygulanmaya başlandı.

Altındağ başta olmak üzere Ankara’nın çeşitli ilçelerinde yer alan hobi bahçeleri, şehir hayatından uzaklaşıp toprağa tutunmak isteyenler için bir nefes olmuştu. Ancak şimdi bu bahçeler, “tarım arazisi üzerinde yapılaşma” gerekçesiyle yasal engelle karşılaştı.

Tarım arazilerinin korunması gerektiğini belirten yetkililer, hobi bahçelerinin izinsiz yapı sayıldığını ve kaldırılmasının yasal zorunluluk haline geldiğini ifade ediyor. Yakında bu tür yapıların tamamen yasaklanacağı belirtiliyor.

'İzin verenler şimdi ceza kesiyor'

Yurttaşlarsa tepkili. “Biz bu yerleri kooperatiften aldık, yıllardır vergi ve aidat ödedik. Her şey resmiydi. İzin verenler şimdi ceza mı kesiyor?” diyerek yaşadıkları durumu dile getiriyorlar.

Birçok kişi için sadece bahçe değil, aynı zamanda sosyal bir alan, ailece vakit geçirdikleri bir sığınak olan bu yerlerin yıkılmak istenmesi, kamuoyunda da tartışma yaratmış durumda.

“Tarım arazisini korumak bahanesiyle emeklerimiz yok ediliyor. Biz zaten doğaya zarar vermiyoruz, aksine toprağı yaşatıyoruz” diyen vatandaşlar, yetkililere seslenerek çözüm istiyor.

Valiliğin, tarım arazilerinin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesinde başlattığı uygulamalar geniş bir kesimi etkilerken, sürecin nasıl devam edeceği kamuoyunda yakından izleniyor.